Мостовой назвал тренера, с которым он перестанет болеть за «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой побеседовал с «РБ Спорт» на тему, какой тренер необходим красно-белым.

Он категорически высказался против двух гипотетических кандидатур.

«Кто-то говорил, что Слуцкого рассматривают в «Спартаке». Вы что издеваетесь? Вообще с ума сошли? Я тогда вообще перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий!» — сказал Мостовой.

Также «Царь» назвал бредом возможное возвращение в «Спартак» Валерия Карпина. Мостовой отметил, что тренировать «народную команду» должен «футбольный человек», и напомнил, что он уже 15 лет как вернулся в Россию.

В настоящее время основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является возглавляющий кипрский «Пафос» испанец Хуан Карлос Карседо. Мостовой положительно отнесся к возможному приходу этого специалиста, отметив, что он много лет проработал с известным тренером Унаи Эмери и, следовательно, обладает должной квалификацией.

Ранее стало известно, что Александр Мостовой согласился возглавить клуб Медиалиги «Броук Бойз».