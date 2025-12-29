Мостовой назвал тренера, с которым он перестанет болеть за «Спартак»
Мостовой: «Перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий»
Фото: [Леонид Слуцкий/ФК «Рубин»]
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой побеседовал с «РБ Спорт» на тему, какой тренер необходим красно-белым.
Он категорически высказался против двух гипотетических кандидатур.
«Кто-то говорил, что Слуцкого рассматривают в «Спартаке». Вы что издеваетесь? Вообще с ума сошли? Я тогда вообще перестану болеть за «Спартак», если команду возглавит Слуцкий!» — сказал Мостовой.
Также «Царь» назвал бредом возможное возвращение в «Спартак» Валерия Карпина. Мостовой отметил, что тренировать «народную команду» должен «футбольный человек», и напомнил, что он уже 15 лет как вернулся в Россию.
В настоящее время основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является возглавляющий кипрский «Пафос» испанец Хуан Карлос Карседо. Мостовой положительно отнесся к возможному приходу этого специалиста, отметив, что он много лет проработал с известным тренером Унаи Эмери и, следовательно, обладает должной квалификацией.
Ранее стало известно, что Александр Мостовой согласился возглавить клуб Медиалиги «Броук Бойз».