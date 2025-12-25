Мостовой получил тренерское назначение

Ранее известный футболист сетовал на то, что остается без работы в то время, как российские клубы приглашают «нефутбольных людей». В марте Мостовой получил тренерскую лицензию категории А, которая позволяет возглавлять команды уровня вплоть до Первой лиги.

Пока решили, что Мостовой будет руководить командой на турнире «Напике», аналоге испанской Kings League экс-защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике. В дальнейшем Мостовой может стать постоянным тренером «Броуков» в седьмом сезоне Медиалиги.

Первым матчем Мостового в новом качестве будет встреча с «Союзом», которым руководит бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов.

Сообщалось, что «Рубин» хочет отправить в отставку Рашида Рахимова, но не может отыскать уехавшего из Казани тренера, чтобы официально оформить расставание.