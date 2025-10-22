Мостовой отказался признать Талалаева топ-тренером
Фото: [Андрей Талалаев/ФК «Балтика»]
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре со Sрort24 высказался об успехах главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Балтика» стала главной сенсацией первой трети чемпионата России. В настоящий момент калининградцы занимают пятое место, набрав в 12 турах столько же очков (23), сколько и «Зенит», и всего на три балла отставая от лидеров.
Мостовой считает, что хвалить Талалаева пока что рано — в любом чемпионате можно найти команду, которая выстреливает на старте.
«Не могу назвать Талалаева топ-тренером. Хватит бросаться такими фразами. Чтобы называться топ-тренером, нужно что-то выиграть. Когда он выиграет три или четыре трофея, тогда и назовем его топ-тренером. Есть и футболисты, которые забивают по три гола за сезон, а потом рассказывают, что они многого добились», — сказал Мостовой.
Также у Царя вызвал подозрение тот факт, что ранее Талалаев слишком часто менял клубы, что, по мнению Мостового, говорит о его человеческих качествах.
