Мостовой отказался признать Талалаева топ-тренером

«Балтика» стала главной сенсацией первой трети чемпионата России. В настоящий момент калининградцы занимают пятое место, набрав в 12 турах столько же очков (23), сколько и «Зенит», и всего на три балла отставая от лидеров.

Мостовой считает, что хвалить Талалаева пока что рано — в любом чемпионате можно найти команду, которая выстреливает на старте.

«Не могу назвать Талалаева топ-тренером. Хватит бросаться такими фразами. Чтобы называться топ-тренером, нужно что-то выиграть. Когда он выиграет три или четыре трофея, тогда и назовем его топ-тренером. Есть и футболисты, которые забивают по три гола за сезон, а потом рассказывают, что они многого добились», — сказал Мостовой.

Также у Царя вызвал подозрение тот факт, что ранее Талалаев слишком часто менял клубы, что, по мнению Мостового, говорит о его человеческих качествах.

