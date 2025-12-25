«Рубин» не может найти тренера Рахимова, чтобы его уволить

Руководство «Рубина» приняло решение уволить главного тренера Рашида Рахимова, его уже утвердил глава Татарстана Рустам Минниханов, но официально оформить документы пока не получается.

Как рассказал инсайдер Иван Карпов, Рахимов, узнав о своей участи, уехал из Казани и не отвечает на телефонные звонки. Не уволив официально Рахимова, «Рубин» не может назначить нового специалиста на его место.

В настоящее время главным кандидатом на пост является тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Предполагается, что он проработает до конца сезона, а затем «Рубин» подпишет контракт с освободившимся экс-тренером «Химок» Франком Артигой.

Кафанов отказался комментировать свое возможное назначение в «Рубин», заявив, что в настоящее время он является тренером национальной команды.

«Рубин» после первой части сезона в РПЛ занимает седьмое место.