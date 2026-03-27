Мостовой высказался о предстоящем матче сборных России и Никарагуа

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Никарагуа.

В комментарии «Матч ТВ» экс-футболист подчеркнул, что соперник, занимающий 150-е место в рейтинге ФИФА, не должен создавать проблем для российской сборной, особенно на домашнем стадионе.

«Мы должны выходить и легко обыгрывать Никарагуа. Забивать 7-8 мячей и не делать из этого большого события», — заявил Мостовой.

Он добавил, что команда уровня Никарагуа малоизвестна, и сильного сопротивления от нее ждать не стоит.

Сборная России с февраля 2022 года не участвует в международных соревнованиях под эгидой ФИФА. В ноябре 2025 года команда Валерия Карпина сыграла вничью с Перу (1:1) и уступила Чили (0:1).

Матч с Никарагуа пройдет в пятницу, 27 марта. Игра начнется в 19:30 мск.

