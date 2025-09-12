Моуринью может заменить в «Лидсе» бывшего тренера «Краснодара»

Владельцы «Лидса» сомневаются, что нынешний главный тренер Даниэль Фарке может удержать команду в АПЛ. После трех туров вернувшийся в высший дивизион «Лидс» занимает 12-е место с четырьмя очками.

По данным источника, «Лидс» рассматривает кандидатуре Жозе Моуринью. Португальский специалист остался без работы после увольнения из «Фенербахче». Моуринью отправили в отставку после того, как турецкий клуб не смог пробиться в основной турнир Лиги чемпионов.

Даниэль Фарке работает в «Лидсе» с 2023 году. В январе 2022 года немецкий специалист возглавил «Краснодар», но после начала СВО покинул Россию со всем своим тренерским штабом.

