Моуринью согласился возглавить «Бенфику»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью прибыл в Лиссабон для подписания двухлетнего контракта с «Бенфикой». В аэропорту специалист пообщался с журналистами.

«Когда мне предложили тренировать «Бенфику», я ответил, не раздумывая: «Да, хочу, мне интересно». Какой тренер откажет «Бенфике»? Точно не я», — цитирует Моуринью Record.

Ожидается, что «Бенфика» представит нового тренера в четверг, 18 сентября.

Последним местом работы Моуринью был «Фенербахче». Специалист был уволен из турецкого клуба после непопадания в основной турнир Лиги чемпионов. Забавно, что дорогу в ЛЧ «Фенербахче» закрыла именно «Бенфика».

Моуринью вернется к работе с клубом из Португалии спустя 21 год. Тренер сделал себе имя, победив с «Порту» в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. После этого португалец работал в «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», «Роме» и «Фенербахче».

В стартовом матче Лиги чемпионов «Бенфика» дома сенсационно проиграла азербайджанскому «Карабаху» (2:3). После этого главный тренер команды Бруну Лаже был немедленно уволен.