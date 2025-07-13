«Может быть будем играть в России»: Овечкин прокомментировал слухи о возвращении в КХЛ

Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», не стал отрицать возможность своего возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после того, как истечёт срок его контракта с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В воскресенье, 13 июля, в столице России Москве состоялся благотворительный матч, в котором команда, состоящая из лучших игроков Национальной хоккейной лиги, одержала уверенную победу над сборной Континентальной хоккейной лиги со счётом 15:3. Александр Овечкин стал автором одного из голов.

После игры Ови прокомментировал слухи о своем возможном возвращении в Россию, сославшись на мнение супруги Анастасии Шубской. Через год у россиянина заканчивается контракт с его нынешним клубом «Вашингтон Кэпиталз».

«Супруга ничего не подтверждала. Она сказала, что мы, может быть, будем играть в России. Все может быть. Дата же не называлась. Это бред, который, вы, ребята, начинаете переворачивать и ставить нас в неудобное положение. Поживем — увидим. Все может быть», — заявил журналистам Овечкин.

Ранее стало известно, что НХЛ запретила Александру Овечкину давать эксклюзивные интервью во время отпуска. Это ограничение связано с тем, что лига готовит большой фильм о капитане «Вашингтона».