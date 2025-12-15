«Может, мне на Долину в суд тоже подать?» Сделка с квартирой Славы вновь сорвалась

Певица Слава снова не может продать свою квартиру. Покупатели отступили в самый последний момент, опасаясь судебных последствий из-за дела Ларисой Долиной. Об этом певица рассказала в соцсетях.

Тщательно подготовленная сделка по продаже недвижимости внезапно развалилась. По словам певицы Славы, потенциальные покупатели, увидев все необходимые документы, в итоге отказались от покупки. Причина — громкий скандал с продажей квартиры Ларисой Долиной, который сейчас находится на рассмотрении Верховного суда.

Люди открыто заявили, что боятся оказаться на месте Полины Лурье — предыдущей покупательницы, втянутой в эту историю. Они предпочли перестраховаться и ждут окончательного вердикта высшей судебной инстанции. Если решение будет в пользу Долиной, сделка не состоится.

Слава, собравшая огромный пакет документов и рассчитывавшая на скорое завершение, оказалась в тупике. Она даже допускает возможность подачи отдельного иска к Ларисе Долиной за срыв продажи. По мнению певицы, сложившаяся ситуация бросает тень на репутацию всех публичных людей — теперь потенциальные клиенты опасаются, что известные персоны могут их обмануть.

Ранее стало известно о том, что адвокат Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье.