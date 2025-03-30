Артисты некогда популярной в России рокапопс-группы «Мумий Тролль», которые вместе с лидером коллектива Ильёй Лагутенко покинули страну после начала специальной военной операции, больше не будут давать концерты в России. Об этом в беседе с изданием «Абзац» поведали представители нескольких концертных агентств.

В ходе общения с представителями СМИ стало известно, что участники музыкальной группы решительно отказываются от любых предложений о проведении частных выступлений. Даже вопрос об организации официальных концертов в России не рассматривается.

В начале текущего года коллектив еще не был столь разборчив в выборе мест для выступлений в России. Однако стоимость одного концерта «Мумий Тролля» составляла 8,5 млн руб. При этом половину суммы забирал себе солист Илья Лагутенко.

«Все расходы по перелету, передвижениям в городе, питанию и проживанию заказчик должен был взять на себя. Дополнительно группа требовала суточные в размере €100, чтобы вывезти полученные денежки с собой», — приводится в публикации издания.

Известно, что на сцене музыканты любят как следует взбодриться с помощью пива. В райдере группы «Мумий Тролль» есть пункт, который запрещает фотографироваться с охранниками и организаторами мероприятий.

Ранее сообщалось, что сын Орбакайте и внук Пугачевой отказался следовать примеру мамы и бабушки и не собирается уезжать из России.