Музей «Новый Иерусалим» в Истре пустит женщин бесплатно в честь 8 Марта

Международный женский день в подмосковном музее «Новый Иерусалим» решили отметить по-особенному. Как сообщает REGIONS , 8 марта все представительницы прекрасного пола смогут попасть в выставочные залы совершенно бесплатно. Более того, каждая дама имеет право провести с собой одного спутника, которому вход также будет безвозмездным.

В праздничный день для гостей подготовили обширную программу. Главным событием обещает стать выставка «Все это она. Три века женского портрета из собрания Музея „Новый Иерусалим“». Экспозиция объединила более ста произведений от XVIII века до современности. Здесь и парадные полотна, и камерные психологические зарисовки, и бытовые портреты. Куратор проекта, руководитель художественного отдела Людмила Денисова, постаралась показать многогранность женских образов в искусстве на протяжении трех столетий.

Не менее интересна выставка церковного искусства «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях». Более ста произведений XVI — начала XX века из фондов музея и частных коллекций раскрывают разнообразие иконографии: от Спаса Нерукотворного до Господа Вседержителя. Особую ценность представляют экспонаты, которые долгое время не выставлялись из-за ветхости. После кропотливой работы реставраторов их увидят посетители впервые.

Постоянная экспозиция музея тоже будет доступна для бесплатного посещения. Раздел «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры XVII–XXI веков» рассказывает о создании «Русской Палестины» и роли Патриарха Никона в строительстве Ново-Иерусалимского монастыря. В коллекции — уникальные предметы, связанные с историей обители, многие из которых поступили в фонды в 1920-е годы из Воскресенского и Валдайского Иверского монастырей. Отдельный комплекс составляют вещи, принадлежавшие лично Патриарху Никону. Центральным элементом обновленной экспозиции стала видеозона, где на объемный макет монастыря проецируется фильм об истории этого места.

Год 80-летия Великой Победы в музее отметили выставкой «Война. Победа. Память». Около ста предметов плакатного и декоративно-прикладного искусства — скульптура, фарфор, лаковая миниатюра, созданные в предвоенные, военные и послевоенные годы, — показывают, как художники запечатлели героизм народа и борьбу с фашизмом.

Документальный фотопроект «Музей. Опаленные страницы» посвящен истории самого «Нового Иерусалима» в годы Великой Отечественной. На увеличенных копиях фотографий и документов — история спасенных и погибших коллекций, судьбы сотрудников, спасавших экспонаты, и города Истра, сожженного фашистами дотла.

Чтобы воспользоваться праздничным предложением, достаточно прийти в музей 8 марта и получить бесплатные билеты в кассе. Возрастное ограничение: 16+.

