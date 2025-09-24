Муж Распутиной назвал причины похода в ЗАГС после 25 лет отношений

После четверти века совместной жизни певица Маша Распутина и продюсер Виктор Захаров официально оформили свои отношения. Решение узаконить брак, по словам супруга, стало осознанным шагом зрелых людей, хотя ранее пара не придавала значения штампу в паспорте. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Основной причиной многолетней задержки стал напряженный гастрольный график артистки. Как пояснил Захаров, наличие официального брака не влияло на их чувства, но со временем они пришли к обоюдному решению, отметив, что люди оформляют отношения и в более почтенном возрасте.

По его словам, торжество прошло в узком кругу самых близких друзей без пышных празднеств. Пара сознательно отказалась от громкого мероприятия, считая, что текущая ситуация в стране не располагает к масштабным торжествам. Такой выбор также отражает их зрелый взгляд на жизнь — необходимость в публичности и гламурных тусовках отпала с годами.

Этот брак стал логическим завершением длительного совместного пути: пара воспитывает дочь, а в 1999 году они даже обвенчались в церкви, но тогда Захаров не мог официально жениться из-за предыдущего брака. Теперь их союз получил и государственное признание, став символическим актом, подчеркивающим прочность отношений, проверенных временем.

