Певица Распутина рассказала, как в 90-е чудом избежала смерти на концерте

Многие звезды 90-х на пути своего становления нередко становились свидетелями опасных инцидентов или оказывались под прицелом криминальных структур. Певица Маша Распутина рассказала, как едва не погибла во время гастролей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, страшная ситуация случилась с певицей во время гастролей в Челябинской области в 1992 году. Сцена для выступлений находилась почти в лесу, ее выход был запланирован под конец шоу-программы.

Певица добавила, что после концерта она должна была уехать на автомобиле белого цвета, однако едва водитель выехал с территории, где стояла сцена, как неизвестный открыл огонь по машине, где на пассажирском сидении была Распутина.

По ее мнению, киллер целился именно в артистку, именно в машину, где было написано ее имя, кто-то старался от нее избавиться. После этого Распутина была вынуждена на какое-то время нанять охрану во избежание повторения покушения.

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