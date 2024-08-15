Муж забравшей миллионы у Долиной курьерши считает ее хорошим человеком

Курьер 53-летняя Анжела, оказавшая помощь мошенникам в выманивании миллионов у народной артистки РФ Ларисы Долиной, недавно бросила семью, съехала и вела себя странно. Об этом сообщил Life.ru.

По словам ее супруга, с женой они прожили 20 лет. Недавно она неожиданно собрала вещи, забрала детей и уехала на съемную квартиру в Беляево. После этого супруги почти не общались.

Он подчеркнул, что его жена является хорошим человеком и ничем нелегальным никогда не занималась.

Муж курьерши сразу после ее задержания забрал 17-летнего сына и 14-летнюю дочь с арендованной квартиры и перевез вещи жены обратно.

Напомним, певицу Ларису Долину на днях развели украинские злоумышленники, которым она продала квартиру и отдала свыше 200 млн рублей. Часть этой суммы она переводила на счета мошенников, а часть — курьеру наличными.

Ранее адвокат Павел Астахов дал оценку инциденту с продажей квартиры певицы Долиной.