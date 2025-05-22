Музыкальный критик Соседов оценил возвращение Носкова на сцену

Певец Николай Носков после долгих лет отсутствия на сцене решил снова вернуться к творчеству. Исполнитель знаменитого шлягера «Это здорово» уже установил прайс на свои выступления. Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, удастся ли артисту вернуть былую славу. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, певец в 90-е годы и в начале нулевых действительно имел большую популярность, к тому же у него очень хороший тембр голоса, вокальный диапазон тоже хороший. При этом он является артистом одного хита, его амплуа — это одиноко воющий на луну из-за неразделенной любви.

Критик добавил, что артисту следует возвращаться с новыми песнями, которые гарантированно будут хитами, иначе толку от его выхода на сцену не окажется.

По его мнению, вера в идею возрождения Носкова довольно слаба, скорее всего, его возвращение обернется провалом и крахом. Однако Соседов станет наблюдать за стремлениями артиста покорить слушателей.

Ранее сообщалось, что Носков готов выступать после инсульта, но без гарантии появления в день концерта.