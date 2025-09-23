В Подольске начали подачу тепла в социальные учреждения
Отопление начали включать в детских садах Подольска
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Отопление начали включать в социальных учреждениях Подольска. В первую очередь — в детских садах. Согласно рекомендациям Министерства энергетики Московской области, запуск отопления в МКД стартует 29 сентября.
«План государственной программы по модернизации тепловых сетей на этот год в Подольске выполнили. Сделали реконструкцию, на всех объектах провели профилактические мероприятия. На основных котельных завершили пробные топки», — сообщил глава Подольска Григорий Артамонов.
Он подчеркнул, что система образования должна ежедневно обеспечивать обратную связь по очередности запуска объектов.
Ранее о подаче тепла на социальные объекты рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.