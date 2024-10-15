По словам бывшего солиста известной немецкой группы Bad Boys Blue Кевина Маккоя, в западных государствах официальная пропаганда старается представлять русских агрессорами, однако в действительности Россия является весьма дружелюбной и гостеприимной страной, а не агрессивной. Об этом сообщает NEWS.ru.

Кроме того, музыкант признался в любви к России, где выступает уже более десяти лет в качестве сольного артиста, заявив, что в нашей стране никакой агрессии близко нет.

По мнению Маккоя, он выступал в России и до начала спецоперации, и дает концерты после ее начала по сегодняшний день и является практически единственным артистом с американским гражданством, не отменявшим свои концерты в России.

Он подчеркнул, что при наличии множества гастрольных туров в нашей стране он встречает исключительно доброе отношение к себе.

Ранее украинский певец Юрий Бардаш заявил, что киевляне обрадуются приходу ВС РФ.