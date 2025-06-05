«Мы его не увольняли, он сам ушел»: в «Урале» прокомментировали отставку Шатова

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал уход Олега Шатова с поста исполняющего обязанности главного тренера.

Иванов отметил, что таковым было желание самого экс-футболиста сборной России.

«Он решил сосредоточиться на учебе, набраться побольше опыта. Мы его не увольняли, он сам написал заявление», — сказал Иванов.

Президент «Урала» заявил, что в настоящее время с главным тренером команды определенности нет: есть список кандидатов, но конкретное решение еще не принято.

«Урал» имел шанс за один год вернуться в РПЛ. В первой лиге команда заняла четвертое место и в стыковых матчах встречалась с «Ахматом». Дома екатеринбуржцы одержали волевую победу (2:1), но проиграли в гостях (0:2), пропустив решающий гол в компенсированное время.

Ранее Сергей Юран рассказал, что у «Химок» был шанс сохранить место в РПЛ: на подмосковный клуб весной был покупатель, который бы погасил его долги, но главный инвестор «Химок» Туфан Садыгов отказался от сделки.