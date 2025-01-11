«Мы еще встретимся, Женька»: Иван Охлобыстин простился с Добровольской

Российский актер Иван Охлобыстин простился со своей коллегой по киноцеху Евгенией Добровольской, с которой они много лет дружили. В беседе с информпорталом «Блокнот» артист признался, что Евгения даже была свидетельницей на его свадьбе.

Охлобыстин рассказал, что до последнего не знал о тяжелом недуге Добровольской. А когда ее не стало, для него это стало просто шоком.

«Она была слишком хорошим человеком, чтобы распространяться о своей болезни. Она не хотела, чтобы ее жалели. Прощай, Женька! Однажды мы вновь встретимся и снова будем смеяться и мечтать, как раньше», — написал Охлобыстин.

Напомним, 10 января Московский Художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова сообщил о смерти звезды Евгении Добровольской. Третья жена актера Михаила Ефремова долгие годы боролась с онкологией.

Евгения Добровольская в последние месяцы своей жизни мужественно боролась с раковой опухолью. Коллеги по цеху знали о её болезни и оказывали не только моральную поддержку, но и реальную помощь. Театр взял на себя расходы на лечение актрисы, а в таких случаях и лекарства, и медицинские процедуры обходятся в копеечку.