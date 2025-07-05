Из Химок бойцам СВО передали необходимую гуманитарную помощь

Набор продуктов длительного хранения поступил в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» и в ближайшее время будет отправлен в зону спецоперации. Передал ее депутат Валентин Герасимов, который каждый месяц собирает для защитников важные грузы.

«Помогаю в той мере, в какой могу, и считаю, что это долг каждого — быть рядом со своей страной и народом в трудное время. Сегодня настоящий патриотизм проявляется не в громких словах, а в конкретных делах: в честной работе, в поддержке, в добром слове. Наши ребята на передовой чувствуют эту поддержку — и это невероятно важно», — подчеркнул Валентин Герасимов.

Желающим помочь военным напомнили про пункт приема гуманитарной помощи. Найти его можно в Химках по адресу: ул. 9 Мая, 18Б. Принимают продукты, средства гигиены, медикаменты и тактическое снаряжение. Депутат Инна Монастырская рассказала о дополнительных возможностях помощи — в местной детской школе искусств волонтеры плетут маскировочные сети для военных.

Уточнить другие адреса пунктов сбора и перечень необходимых вещей можно по телефону Центра поддержки участников СВО: +7 (495) 793-09-88. Линия работает ежедневно: в будни с 9:00 до 19:00, в выходные — с 12:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что для жителей Химок организовали лекцию об освобождении Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны.