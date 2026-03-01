«Мы ждем!»: Губерниев потребовал извинений от вице-президента США перед Тутберидзе

В российском фигурном катании разгорается новый виток обсуждения старых обид, к которому с присущим ему артистизмом подключился «голос биатлона» Дмитрий Губерниев. Как передает «ВсеПроСпорт», поводом для очередной порции колкостей стало недавнее интервью Этери Тутберидзе, в котором заслуженный тренер открыто заявила о затянувшейся паузе в признании ошибок со стороны международного спортивного руководства.

Речь идет о бывшем главе Международного олимпийского комитета Томасе Бахе, чьи высказывания четырехлетней давности до сих пор вызывают острое недовольство в штабе российской наставницы.

История этого противостояния уходит корнями в драматичные события Олимпиады-2022. Тогда Томас Бах позволил себе публичную критику в адрес Тутберидзе, отметив излишне холодный, по его мнению, прием Камилы Валиевой после ее выступления. Функционер выразил сомнение в методах работы тренера, что Тутберидзе сочла прямым выпадом против своей профессиональной репутации. Спустя годы Этери Георгиевна подчеркнула, что все еще ждет официальных слов раскаяния от немецкого чиновника.

Дмитрий Губерниев, комментируя эти ожидания для портала «ВсеПроСпорт», решил довести ситуацию до абсурда, придав ей масштаб глобального геополитического события. Телеведущий предположил, что одним Бахом дело ограничиваться не должно. По его мнению, вслед за экс-главой МОК в очередь на поклон к уважаемой Этери Георгиевне должны встать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и даже вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Есть люди, которые должны извиниться перед уважаемой Этери Георгиевной. Поэтому мы ждем!», — высказался Губерниев.

Несмотря на саркастический тон Губерниева, вопрос об этике поведения международных чиновников в отношении российских атлетов и тренеров остается открытым.

Пока эксперты спорят, стоит ли Баху спустя столько времени возвращаться к событиям в Пекине, сама Тутберидзе дает понять: репутационные потери не имеют срока давности. Однако в текущих реалиях вероятность того, что западные политики и спортивные боссы действительно прислушаются к призывам из России, остается крайне низкой, что лишь добавляет остроты ироничным прогнозам в отечественном медиапространстве.

