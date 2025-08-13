«Мы же не лохи здесь сидим»: в Махачкале объяснили срыв трансфера защитника Пальцева в «Спартак»

Газизов подтвердил, что предложение от «Спартака» действительно было. По его словам, оно поступило вечером 17 июля, и «Спартак» требовал дать ответ уже 18 июля. 19 июля «Динамо» предстояло сыграть с красно-белыми в первом туре РПЛ.

«Так не бывает. Мы же не лохи здесь сидим. Как за один день можно принять решение? Это настолько было непрофессионально, что нам было неприятно», — сказал Газизов.

Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника Пальцева в €2,5 млн. В текущем сезоне футболист сборной России принял участие во всех шести матчах «Динамо» в чемпионате и Кубке.

Махачкалинское «Динамо» и «Спартак» в текущем сезоне уже успели сыграть дважды. В стартовом матче РПЛ победили красно-белые (1:0), а во вторник, 12 августа, дагестанский клуб обыграл «Спартак» в матче Кубка России в серии пенальти (2:1).