На 33-м году жизни скончался экс-хоккеист «Динамо» и «Спартака» Артем Федоров

На 33-м году жизни умер российский профессиональный хоккеист Артем Федоров. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Сочи», где спортсмен выступал в 2023 году на позиции нападающего.

Ранее Федоров защищал цвета московских «Динамо» и «Спартака». Болельщикам он запомнился своей яркой игрой. Спортсмена называли добрым, отзывчивым и скромным человеком.

Хоккеист редко появлялся в медийном пространстве. В 2018-м году он дал одно из немногих интервью, в котором поделился некоторыми деталями личной жизни.

Известно, что спортсмен сделал предложение своей будущей жене Анне в день рождения ее отца. Вместе они мечтали о большой семье и, как отмечали близкие, часто признавались друг другу в любви. Причины смерти 32-летнего спортсмена не сообщаются.

