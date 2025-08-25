На 54-м году жизни скончался киргизский актер Руслан Курманалиев

Известный киргизский актер театра и кино Руслан Курманалиев скончался в возрасте 53 лет. Печальную новость со ссылкой на Министерство культуры Киргизии сообщило информационное агентство KABAR. Подробности его смерти не приводятся.

Курманалиев родился в 1972 году в селе Пионер. С детских лет он увлекался музыкой, поэтому это увлечение определило его дальнейшую судьбу. В 1987 году молодой человек поступил в музыкальное училище во Фрунзе.

С 1990 по 1992 годы Курманалиев проходил срочную службу в армии СССР. Его творческая карьера началась сразу же после демобилизации. Он пришел в театр и вскоре стал исполнителем главных ролей в различных постановках.

Параллельно с работой в театре актер снимался в кино. В его фильмографии более десяти картин, включая такие проекты как «Свадьба», дилогия «Кровавая любовь», «Я в тебя верю», «Мой зять — водовоз», «Песнь дерева» и «Дорога в Эдем».

