Случайный визит к стоматологу обернулся трагедией для иранского актера

Известный иранский актер театра и кино Мердад Фалахаджер скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщило издание Asrian. Причиной смерти артиста стал рак, о котором он узнал совершенно случайно.

Фалахаджер родился в 1959 году и с ранних лет увлекся сценой. Его первые выступления начались еще в школьные годы. В дальнейшем актер получил высшее образование, окончив обучение по специальности «актерское мастерство» со степенью бакалавра.

Путь артиста в кинематографе начался в 1990-х годах. За годы работы он принял участие примерно в 80 проектах, став одним из самых узнаваемых лиц иранского кино. В нулевые годы Фалахаджер успешно дебютировал в качестве театрального постановщика.

Смертельный диагноз у артиста был обнаружен неожиданно. Фалахаджер обратился в стоматологическую клинику для имплантации зуба, однако в ходе предварительного обследования врачи обнаружили у него онкологическое заболевание. Несмотря на пройденные курсы химиотерапии, лечение не оказало должного эффекта. Болезнь забрала жизнь известно актера.

Ранее стало известно о смерти кинорежиссера Валерия Ускова.