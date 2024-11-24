На 55-м году жизни ушел из жизни композитор Павел Карманов

Композитор Павел Карманов скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Союза композиторов РФ.

Союз выразил соболезнования родным и друзьям музыканта.

Уточняется, что на данный момент причина смерти неизвестна.

Павел Карманов – выпускник Московской консерватории - родился в городе Братске Иркутской области. Композитором были написаны произведения для камерных ансамблей, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыка для кино и телевидения. Он работал пианистом и флейтистом в течение 17 лет в рок-группе «Вежливый отказ».

Ранее сообщалось, что звезда «Майора Грома» и «Ментовских войн» Петков скончался в Москве.