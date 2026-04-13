Не стало молдавского актера Георге Урски, сыгравшего в фильме «Гнев»

В возрасте 78 лет ушел из жизни актер, драматург и юморист Георге Урски. О его кончине 13 апреля сообщили близкие в социальных сетях, пишет Super.ru. В некрологе говорится, что артист держался за жизнь 5 422 дня — это более 14 лет непрерывной борьбы с последствиями тяжелой болезни.

За четыре дня до смерти, 9 апреля, дочь Урски сообщила, что отец находится в тяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице (РКБ) в Кишиневе. Пресс-секретарь РКБ Марина Беличук подтвердила эту информацию и рассказала о проведенной операции. Несмотря на усилия врачей, спасти артиста не удалось.

Урски был известен зрителям по ролям в фильмах «Гнев», «Июньский рубеж», «Долгота дня» и других картинах. За свою творческую карьеру он создал десятки пьес и сценариев. Урски также выступал как режиссер — его фильмография включает картины «Кто нанимает, тот и платит» и «Ой, ой, не наливай».

В июне 2011 года жизнь артиста разделилась на «до» и «после». Возвращаясь домой после выступления в Румынии, Урски перенес инсульт. Болезнь лишила его способности говорить, из-за его на его сценической карьере был поставлен крест. Однако артист продолжал бороться, и близкие все эти годы поддерживали его.

