На 92-м году жизни скончался известный канадский продюсер Харви Глэтт

В возрасте 91 год скончался Харви Глэтт — одна из самых значительных и влиятельных фигур в истории шоу-бизнеса Канады и США. Некролог по факту кончины продюсера появился на ресурсе MMU. Смерть Глэтта также подтвердил его сын.

Карьера Глэтта, продлившаяся более шести десятилетий, была примером невероятной преданности музыке. Начав свой путь в 1950-х годах в качестве радиоведущего на станции CFRA, он уже в 1955 году организовал первый концерт джазового гиганта Дэйва Брубека в Оттаве.

В 1968 году Глэтт совершил прорыв, когда в канадскую столицу привез самого Джими Хендрикса. Продюсер также был организатором концертов и шоу величайших групп эпохи — The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Beach Boys, а также таких музыкальных титанов, как Боб Дилан и Джонни Кэш. Его усилиями Оттава стала обязательной точкой на карте мировых гастролей.

Предпринимательский дух Глэтта проявился в создании в 1970-х годах культовой рок-станции CHEZ и собственного звукозаписывающего лейбла Posterity Records. Он также стоял у истоков музыкального ретейла в городе, основав первую сеть музыкальных магазинов, которая разрослась до пятнадцати точек.

В 1960-х Глэтт успешно управлял карьерой ряда ключевых канадских коллективов, а также создал поп-рок-группу Motherlode, которая смогла добиться признания не только на родине, но и попасть в американские чарты.

