Не стало американского музыканта Хименеса, работавшего с The Rolling Stones

На 87-м году жизни скончался Леонардо Хименес, известный в музыкальных кругах под прозвищем Флако и работавший с The Rolling Stones и Бобом Диланом. Об этом сообщило издание National World.

Хименес — легендарный американский музыкант, шестикратный лауреат премии «Грэмми». Как сообщили его близкие, он умер 31 июля после продолжительной болезни. Его последними словами стали: «Я устал».

Хименес вошел в историю музыки благодаря плодотворному сотрудничеству с культовыми The Rolling Stones, а особенно — работой над их знаменитым альбомом Voodoo Lounge 1994 года. Его уникальный стиль игры на гитаре и духовых инструментах также украсил композиции Боба Дилана и многих других звезд.

Последние годы жизни музыкант боролся с проблемами со здоровьем. В 2014 году он перенес сложную операцию на позвоночнике, а год спустя — хирургическое вмешательство после падения. Несколько месяцев назад состояние Хименес резко ухудшилось, из-за чего ему потребовалась госпитализация.

Ранее источник сообщил, из-за чего госпитализировали народного артиста России Ивана Краско.