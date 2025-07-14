На блогера-миллионника Subo завели дело за уклонение от уплаты налогов на 50 млн руб.

Популярный блогер Субхан Мамедов Мурад оглы, более известный как Subo, оказался в центре громкого скандала. По данным Mash, против него возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как отметил источник, с 2020 по 2022 годы он и его родственники скрыли от государства около 50 млн руб., а на часть этих денег купили роскошный автомобиль марки Lamborghini. Сейчас Subo объявлен в розыск, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что Subo и его семья использовали простую, но «эффективную» схему отмывания денег — не регистрировали ИП или юридическое лицо, хотя зарабатывали миллионы на блоге. Как итог — деньги поступали на счета его брата и отца, что позволяло избегать налоговых отчислений.

В результате Федеральная налоговая служба (ФНС) недополучила 50 млн руб., а сумма задолженности с учетом штрафов и пеней выросла до 70 млн руб. Часть этих средств (около 10 млн руб.) была потрачена на покупку Lamborghini.

Подмосковный Следственный комитет России (СКР) возбудил дело против блогера по двум статьям — уклонение от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере (ст. 198 УК РФ) и отмывание денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Максимальное наказание по этим статьям — до 10 лет лишения свободы.

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