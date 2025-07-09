Находящаяся в СИЗО Блиновская начала терять контакт с мужем

Отец Елены Блиновской в интервью Super раскрыл подробности жизни семьи после осуждения «феи желаний». Он рассказал, где находятся дети, как переносят события, и в каких отношениях находится блогерша со своим супругом.

Судебные приставы арестовали банковские счета и всю недвижимость не только самой Блиновской, но и ее родственников — отца Олега Останина и брата Александра. Особое возмущение у близких вызывает попытка изъятия квартир, приобретенных братом еще до взлета карьеры сестры. По словам собеседника журнала, часть семьи никак не была связана с бизнесом Блиновской и ее мужа.

Сейчас 68-летний Останин признается, что уже два года живет в арестованной квартире в Ярославле, куда перебрался из-за финансовых трудностей. Там же живут дети, которые под опекой родителей и мужа. Ребята посещают психолога, и, по заявлению дедушки, справляются.

В интервью раскрылись и другие семейные драмы. Как оказалось, еще до ареста Елены она не слишком ладила с братом Александром: у них были во многом «соревновательные» отношения. Брат отказался работать с сестрой, а отец безуспешно пытался устроиться к ней водителем.

По словам отца Блиновской, она находится в московском СИЗО, где ее по возможности навещает семья. Правда, супруг приходит к жене реже всего.

«Дают два свидания в месяц — судья вроде бы не запрещает. Бывает, что муж отпрашивается с СВО и [навещает ее], но это очень редко. К ней приходят и вдвоем, и втроем — но какой смысл? Если телефон [по которому общаются во время свиданий с заключенными] один. <…> Старший сын уже ходил к Леней, планирует еще раз со мной в этом месяце», — высказался отец блогера.

Напомним, что блогера осудили за уклонение от налогов почти на 1 млрд рублей. Елене Блиновской предстоит провести в заключении около трех лет с учетом перерасчета срока (день в СИЗО считается за 1,5 в колонии). Ее апелляция на приговор рассматривается, в связи с чем ее пока не переводят в колонию.

Ранее сообщалось, что Елена Блиновская помогла родному брату 19 рублями.