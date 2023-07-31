На Бородинском поле в Подмосковье сыграли партию в «живые шахматы»

На Бородинском поле состоялось театрализованное представление, в котором русская армия Кутузова и французская Наполеона разыграли «живую партию» в шахматы.

За действом под открытым небом наблюдали сотни зрителей. Роль шахматных фигур изображали переодетые участники клубов исторической реконструкции, а также пушки и лошади.

Победу в шахматном поединке одержали русские. В честь этого над полем прозвучал марш «На вступление русских войск в Париж» и громкое раскатистое «ура».

Ранее сообщалось, что подмосковные атлеты завоевали награды чемпионата России по грэпплингу.