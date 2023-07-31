Подмосковные атлеты завоевали награды чемпионата России по грэпплингу

Спортсмены из Московской области стали обладателями медалей чемпионата страны по спортивной борьбе «грэпплинг» и «грэпплинг-ги». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.

Ирина Чернышова, представляющая клуб «Самбист» (Лыткарино) и Savior (Раменское) дважды поднималась на третью ступеньку пьедестала почета в весовой категории до 58 кг по итогам соревнований в двух дисциплинах. Ее товарищ по лыткаринскому клубу Андрей Карузин удостоился бронзы в весе до 77 кг в «грэпплинг-ги».

Медали подмосковных борцов легли в копилку сборной Центрального Федерального округа и поспособствовали тому, что команда стала третьей в общем зачете.

Ранее сообщалось, что подмосковные поисковики разыскали в Мурманской области обломки дирижабля «СССР-В6».