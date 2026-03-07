На чемпионате России выбежавшая собака сбила двух лыжниц

На чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске произошел неприятный инцидент. Во время женского марафона на 50 км на трассу выскочила собака.

Животное появилось аккурат перед группой лидеров. Евгения Крупицкая и Мария Истомина успели проскочить, а еще двух спортсменок собака сбила. Алина Кудисова получила серьезный ушиб и не смогла продолжить гонку, Арина Кусургашева завершила дистанция на седьмом месте.

Победительницей с преимуществом в почти две с половиной минуты стала Крупицкая, Елизавета Пантрина и Екатерина Булычева заняли следующие места на пьедестале.

Уже после завершения гонки операторы «Матч ТВ» «нашли» в лесу группу людей, гуляющих с собаками, среди которых, вероятно, и была виновница столкновения. Глава федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе член президиума Сергей Крянин назвали инцидент стечением обстоятельств.

На происшествие не мог не отреагировать самый последовательный критик ФЛГР комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ой, опять стечение обстоятельств… Именно так прокомментировали появление собаки на лыжной трассе деятели из ФЛГР! Дети в Сочи падали — тоже было стечение обстоятельств! Скоро обстоятельства приведут к позорному увольнению верхушки ФЛГР!» — пригрозил Губерниев в своем телеграм-канале.

Ранее олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал, почему пропустил чемпионат России в Южно-Сахалинске.