Устюгов объяснил решение пропустить чемпионат России

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал ТАСС, почему он решил пропустить чемпионат России, который проходит в Южно-Сахалинске.

«Я взял небольшую паузу, надо привести мысли в порядок. У меня все-таки трое детей, жена. Надо уделять время семье, а лететь на Сахалин… Тем более перед Сахалином я готовился в Сыктывкаре и в один прекрасный момент понял, что мне немного надо взять паузу и отдохнуть, потому что это сложно», — сказал Устюгов.

Титулованный лыжник ничего не сказал о возможном завершении карьеры. Президент ФЛГР Елена Вяльбе предположила по поводу пропуска чемпионата России 33-летним спортсменом, что Устюгов готовит себя к завершению карьеры.

