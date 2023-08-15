На джазовом фестивале в Подмосковье можно будет научиться игре на балалайке
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в ближайшие выходные состоится Девятый Международный фестиваль «Джазовые сезоны».
Как отмечают в региональном Министерстве культуры и туризма, организаторы подготовили насыщенную, разнообразную программу. Гости фестиваля не только смогут увидеть выступления Игоря Бутмана, Ларисы Долиной и других звезд, но стать участниками мастер-классов по игре на балалайке, гармошке, укулеле, а также взять урок по вокалу и разучить танец «бременских музыкантов».
Вокзал в подмосковной Дрезне признан объектом культурного наследия России.