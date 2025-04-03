На конгрессе УЕФА почтили память комментатора Уткина и футболиста Бугаева

На конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белграде почтили память людей футбола, ушедших из жизни в прошлом году, в том числе представителей России.

В частности, в этот список попали известный футбольный комментатор Василий Уткин и экс-игрок сборной России Алексей Бугаев.

Василий Уткин умер 19 марта прошлого года в возрасте 52 лет. У знаменитого комментатора и журналиста, владельца любительской команды «Эгриси» оторвался тромб.

О смерти 43-летнего бывшего защитника сборной России, «Торпедо», «Томи», «Локомотива» и «Краснодара» Алексея Бугаева стало известно в декабре 2024 года. Он погиб в зоне боевых действий, тело футболиста погребли 19 января в Россошанском районе Воронежской области.

Ранее на конгрессе УЕФА президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что российские клубы и сборные в ближайшее время будут возвращены в международные турниры.