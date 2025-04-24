На Московском международном кинофестивале назвали лучших актера и актрису

По версии жюри ММКФ лучшими актерами в этом году стали Евгений Цыганов и испанка Мария Родригес Сото. Первый победил в номинации «Лучшая мужская роль» за игру в к/ф «Семейное счастье» режиссера Стаси Толстой. Иностранная звезда победила в женской номинации за участие в фильме «Дом в огне».

Лучшим режиссером в основном конкурсе ММКФ стал уроженец Индии Прадип Курба. На Московском фестивале он представлял фильм «Элизиум».

Приз за лучший фильм конкурса «Русские премьеры» взял проект «Мужу привет» режиссера Антона Маслова.

Ранее сообщалось, что президент ММКФ Никита Михалков дал оценку фильму «Анора» с Юрой Борисовым.