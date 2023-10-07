«На нары никому не хочется»: что будет с Галкином и Пугачевой, которые находятся под обстрелами в Израиле

Палестина атаковала Израиль сегодня утром. Выпустили 5000 ракет. Израильская армия сказала, что «готова к войне», сообщает ТАСС. Однако спустя пару часов поклонники российских знаменитостей, Аллы Пугачевой и Максима Галкина* заговорили о том, что они могли стать жертвой ракетной атаки со стороны сектора Газа.

Известно, что пара артистов, которые «сбежали от войны», проживает в Герцилии, пригороде Тель-Авива. Однако получилось, как в старой поговорке: из огня да в полымя. Тем не менее, Максим и Алла предусмотрели всякое. Пресса пишет, что якобы их особняк из белого мрамора оборудован бомбоубежищем.

Пока ни Пугачева, ни Галкин* не написали в соцсетях о событиях сегодняшнего дня. Но из-за обострения конфликта в секторе Газа совершенно неясно, что с ними будет дальше. Тель-авивский международный аэропорт Бен-Гурион закрыт, так что покинуть страну будет не так уж просто. А бывшие поклонники артистов в соцсетях уже ждут от сбежавших реакции.

«В Израиле, похоже, воевать будут. Ждем агитбригаду в составе Галкина*, Макаревича*, Пугачевой, комика Руслана Белого*, Бориса Гребенщикова* и прочих «нетвойнушников». Пусть вселяют боевой дух, патриоты недоделанные. Галкина в пехоту, Пугачеву — медсестрой», — предлагают россияне.

Политологи считают, что даже в таких условиях сбежавшие артисты вряд ли поедут в родные пенаты.

«Со статусом иноагентов и с учетом высказываний против России, которые они произнесли, все эти «творческие люди» возвращаться не станут. На нары никому не хочется, а эти артисты уже на статью напели», — выразил мнение политолог Александр Чернявский в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее политологи рассказали, чем окончится конфликт Израиля и Палестины.

* — Признан иноагентом на территории РФ.