На ОИ-2024 145-килограммовый дзюдоист за полторы минуты «уничтожил» соперника вдвое легче его

На продолжающейся в Париже летней Олимпиаде произошел поединок, который рискует стать самым странным за всю историю проведения командных турниров по дзюдо.

Сборная Южной Кореи ничего не придумала лучше, как выставить против легендарного французского дзюдоиста Тедди Ринера, ростом 204 см и весом более 140 кг, весящего всего 80 кг, 175-сантиметрового Ли Ён Хвана.

Увы, но чуда не произошло. И опыт (вкупе с весом и ростом) взяли верх над дерзостью. Мало того, чтобы отправить Ли Ён Хвана в раздевалку, Ринеру потребовалось лишь полторы минуты, битую половину из которых он с удивлением рассматривал соперника.

«Представителю Франции потребовалось 90 секунд, чтобы выиграть поединок со счетом 10:0», — пишет «Лента.ру».

Отмечается, что Франция, в том числе и благодаря победе Ринера, одержала верх в командном турнире по дзюдо над Южной Кореей со счетом 4:1, выйдя в полуфинал микста. К слову, француз уже является четырехкратным олимпийским чемпионом в данном виде соревнований.

Ранее мы рассказывали, как сборные Франции и Аргентины по футболу устроили драку на поле сразу после матча на Олимпиаде.