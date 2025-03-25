На Олимпиаде-2032 планируют устроить соревнования гребцов на реке с крокодилами

Во вторник, 25 марта, власти австралийского штата Квинсленд должны назвать олимпийские объекты Игр-2032 в Брисбене. Одной из локаций может стать река Фицрой, в которой водятся крокодилы.

Гендиректор Федерации гребли Австралии (Rowing Australia) Сара Кук выразила обеспокоенность возможностью такого выбора. По ее словам, австралийские спортсмены тренируются на реке Фицрой и привычны к здешней обстановке, но соседство с опасными рептилиями может вызвать недовольство у иностранных участников.

Российский каноист Алексей Коровашков отметил, что ему не хотелось бы соревноваться в реке с крокодилами.

«Мне кажется, это странно — проводить олимпийские соревнования на реке с крокодилами. Для турниров подобного масштаба есть специальные гребные каналы, отсеченные от дикой природы. В Москве, например, к Олимпийским играм 1980 года заблаговременно вырыли подобный канал», — сказал Коровашков изданию «ВсеПроСпорт».

Олимпийский призер Лондона также выразил надежду, что организаторы хотя бы покормят крокодилов до начала соревнований, потому что животные нападают на людей, когда голодны.

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