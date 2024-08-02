На Олимпиаде в Париже перепутали флаги России и СССР

Во время трансляции соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх в Париже произошла ошибка: организаторы неверно указали флаги.

В графике, демонстрировавшей мировые и олимпийские рекорды в метании молота, был показан флаг СССР рядом с именем Юрия Седых, который установил мировой рекорд (86,74 м) в 1986 году.

Также, напротив имени Сергея Литвинова, олимпийского рекордсмена (84,80 м) с Игр 1988 года в Сеуле, был ошибочно выставлен флаг Российской Федерации.

Олимпийские игры 2024 года, известные как Летние Олимпийские игры XXXIII Олимпиады, проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Это третий раз, когда Париж принимает Олимпиаду. Ранее они проходили здесь в 1900 и 1924 годах.

Спортсмены из России и Беларуси не принимают участие в Олимпийских играх-2024 в командных турнирах. Исключением стали индивидуальные соревнования, в которых участвуют россияне и белорусы в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки обыграли олимпийских чемпионок и вышли в полуфинал Олимпийских игр.