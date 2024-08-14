На Паралимпиаде в Париже выступят 90 россиян

Участниками Паралимпийских игр в Париже станут 90 российских спортсменов, сообщил директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (МПК) Крейг Спенс.

Российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе. В таком же статусе примут участие в Паралимпиаде 8 белорусских спортсменов.

МПК согласовал цвет формы нейтральнх паралимпийцев — бирюзовый и бежевый. Россиянам запрещено принимать участие в церемониях открытия и закрытия Паралимпиады.

Ранее сообщалось, что президента Франции Эммануэля Макрона освистали на церемонии закрытия Олимпийских игр.