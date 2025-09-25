На первый Донецкий международный кинофестиваль поступили заявки из 12 стран

Первый Донецкий международный кинофестиваль (ДМКФ) собрал 879 заявок из 108 городов 12 стран, в том числе Германии, Египта, Израиля, Казахстана, Латвии, Узбекистана и Эквадора. Об этом ТАСС сообщила директор киностудии «Донфильм» Екатерина Лашина.

Наибольшее число заявок составили короткометражные и документальные фильмы, меньше — полнометражные и анимационные. По словам Лашиной, фестиваль станет площадкой для общения мастеров анимации со студентами донецкой студии и Шахтерского колледжа кино и телевидения имени Ханжонкова.

В шорт-лист конкурса вошли 84 работы, а в финал — 21 фильм, включая студенческие проекты и картины независимых режиссеров. Некоторые авторы представили несколько фильмов: в числе финалистов — две работы московского режиссера Алисы Кудрейко. Иностранные фильмы планируется демонстрировать с субтитрами.

Кинопоказы пройдут на площадках в семи городах: в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Кемеровской области. Среди площадок — киностудии, кинотеатры и школы, включая учреждения в Мариуполе и Анжеро-Судженске.

Идея фестиваля принадлежит режиссеру Дмитрию Зодчему, основателю киностудии «Донфильм». По словам Лашиной, замысел возник в 2019 году, когда Зодчий завершил работу над фильмом «Замысел» и отправил его на международный конкурс. Подготовка к нынешнему фестивалю началась осенью 2024 года.






