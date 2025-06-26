На полях ПМЭФ обсуждали условия возвращения сбежавших из России звезд

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) среди прочих вопросов обсуждалась возможная репатриация актрисы Чулпан Хаматовой и других покинувших Россию знаменитостей. Об этом сообщила в своем телеграм-канале народная артистка Яна Поплавская, известная по роли Красной Шапочки в культовом советском фильме.

По словам Поплавской, в неформальных беседах на форуме звучали предложения о разработке стратегии по возвращению уехавших после начала СВО деятелей культуры. Среди возможных кандидатов на возвращение назывались имена Чулпан Хаматовой, Данилы Козловского, Ивана Урганта, Гудкова и других медийных персон.

«А пусть бойцы обратятся с просьбой о помощи к Хаматовой, к Урганту, Гудкову, Ревве, Козловскому, Киркорову, Лолите, Нагиеву и остальным. Посмотрим», — написала она.

Отметим, что пока ни Хаматова, ни другие упомянутые знаменитости, проживающие за рубежом, публично не комментировали возможность своего возвращения.

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