Юра Борисов подписал контракт с крупным агентством из Голливуда

Актер из России Юра Борисов подписал контракт с United Talent Agency, крупным агентством из Голливуда. Об этом сообщило издание Variety.

Тот факт, что российский киноактер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар», положительно сказался на его востребованности. К нему обратилось крупное агентство United Talent Agency из Голливуда.

«UTA подписало контракт с номинированным на премию „Оскар“ актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях», — указали журналисты.

Они также назвали Борисова одним из самых известных артистов из России.

Ранее об игре Борисова в фильме, который был номинирован на «Оскар», высказался киноактер Роберт Дауни — младший. Он назвал российского актера «послушным гангстером, полного совести». Дауни выразил мнение, что у россиянина большое будущее.