«На протяжении всей карьеры шел к величию»: тренер «Флориды» не удивлен прекрасной игрой Бобровского

Главный тренер клуба «Флорида Пантерз» Пол Морис заявил, что он не удивлен прекрасной игрой российского голкипера Сергея Бобровского в матчах плей-офф.

«На протяжении своей карьеры он уделял столько времени тому, чтобы стать великим, этому нельзя удивляться. Это просто замечательный жизненный пример для окружающих», — сказал Морис.

Партнер Бобровского нападающий Сэм Беннетт отметил, что чем выше ответственность, тем лучше российский голкипер играет.

36-летний Сергей Бобровский дважды выигрывал приз «Везина Трофи» (лучшему голкиперу). За «Флориду» он выступает с 2019 года. В минувшем сезоне прекрасная игра вратаря помогла «Пантерз» выиграть Кубок Стэнли.

«Флорида» обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0) во второй игре серии плей-офф. Сергей Бобровский отразил все 19 бросков и был признан первой звездой матча.