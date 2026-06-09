На Пугачеву подали в суд из-за долга за свет

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая уже несколько лет живет за границей, столкнулась с неожиданной судебной претензией на родине. Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, энергетическая компания подала на певицу иск из-за долга за электричество. Задолженность составила 8722 рубля. Отмечается, что она копилась с октября 2023 года по январь 2026 года. Иск был зарегистрирован мировым судом в июне 2026 года.

Речь идет о долге, связанном с квартирой, которая находится в элитном жилом комплексе «Филипповский» на московском Арбате. Ее площадь составляет 300 квадратных метров. Весной 2026 года пятикомнатное жилье было выставлено на продажу за $5 млн (около 391 млн рублей).

Риелторы отмечают, что эта цена является заниженной, так как другие квартиры в этом же доме стоят примерно 500 млн рублей. При этом покупателей на такой дорогой объект найти непросто.

Интересно, что это не единственное имущество Примадонны, которое подешевело. Ранее сообщалось, что ее дача в Солнечногорске также потеряла в цене — на 10 млн рублей.

Ранее советский и российский певец Игорь Наджиев намекнул на причастность Аллы Пугачевой к убийству Игоря Талькова.