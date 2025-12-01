На Сахалине отменили концерты Долиной из-за квартирного скандала

Организаторы культурных мероприятий на Сахалине приняли решение расторгнуть контракт с певицей, объяснив это изменением концепции предстоящих событий. Таким образом, были отменены как сольное выступление, так и совместный концерт с представителями эстрадной академии.

Контракт на сумму 11,2 млн руб. был официально расторгнут еще 21 ноября. Решению предшествовали массовые недовольства местных жителей, выразивших нежелание видеть Долину на сахалинской сцене.

Вместо запланированных концертов певица ограничилась выступлением со своими подопечными и проведением творческой встречи в концертно-камерном зале «Октябрь».

Причиной общественного резонанса вокруг артистки стало судебное разбирательство вокруг продажи квартиры Долиной в престижном районе Москвы. Певица подала иск против покупательницы и добилась через суд возврата недвижимости. При этом покупательница квартиры осталась без денег и жилья. Сама схема получила в народе название «эффект Долиной».

Директор певицы Сергей Пудовкин накануне заявил, что волна критики в адрес артистки является организованной кампанией, осуществляемой ботами. Он также подчеркнул, что у артистки имеются «влиятельные друзья», способные обеспечить ее защиту в сложившейся ситуации.

Ранее политолог Илья Гращенков высказался о прецеденте Ларисы Долиной в обществе.