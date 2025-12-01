«Бабки-скамщицы получили индульгенцию»: политолог взорвался из-за дела Долиной

По мнению политолога Ильи Гращенкова, вердикт суда фактически легализовал мошеннические схемы и нанес серьезный удар по стабильности рынка недвижимости.

«Суды, да и весь следственно-обвинительный аппарат, конечно, в последнее время, сильно сдали. Телефонное право, перегрузка судей, пополнение из числа бывших помощников — девушек и парней, еще вчера носивших бумаги, а сегодня надевших мантии, все это не могло не отразиться на качестве работы», — написал политолог в своем телеграм-канале.

Он добавил, что судебное постановление в пользу Долиной создает крайне опасный прецедент, позволяющий в будущем отменять совершенные сделки и лишать законных владельцев их имущества без достаточных оснований.

По словам Геращенкова, все это приводит к осознанию обществом того, что четкие и предсказуемые правила игры в правовом поле больше не существуют.

Политолог считает, что современная судебная система зачастую не способна дать справедливый ответ даже по очевидным делам. По его словам, законы превращаются в инструмент для ухода от сути правонарушений, а не для их пресечения.

Когда государство перестает выполнять эту функцию, люди начинают искать справедливость у тех, кто ее пообещает, что ведет к опасной политизации права, добавил эксперт.

Второй кассационный суд отказался отменять решение о возврате Долиной проданной за 112 млн руб. квартиры. Покупательница Полина Лурье, оставшаяся без жилья и денег, готовит жалобу в Верховный суд РФ.

